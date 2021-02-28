Скачать
Воскресенье, 28.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Канело сквозь блок уронил Йылдырыма (видео)
Канело сквозь блок уронил Йылдырыма (видео)
Гол в касание Роналду не помог "Ювентусу" в матче с "Вероной" (видео)
Гол в касание Роналду не помог "Ювентусу" в матче с "Вероной" (видео)
Хижняк без боя выиграл Кубок Странджа после отказа россиянина Сосулина
Хижняк без боя выиграл Кубок Странджа после отказа россиянина Сосулина
Боксер-дебютант брутально нокаутировал соперника (видео)
Боксер-дебютант брутально нокаутировал соперника (видео)

Боксер сделал из соперника грушу в чемпионском бою (видео)

Боксер сделал из соперника грушу в чемпионском бою (видео)
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм matchroomboxing

В воскресенье, 28 февраля (время киевское), в Майами состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого прошел чемпионский поединок Сауль Альварес - Авни Йылдырым. В главном поединке андеркарда на ринг вышли представители наилегчайшего веса Маквильямс Арройо и Абрахам Родригес, которые сразились за титул временного чемпиона WBC.

Непобедимый британец рухнул на колени в чемпионском бою (видео)

Арройо и Родригес устроили настоящую рубку в ринге, в которой преуспел 35-летний Маквильямс. В четвертом раунде пуэрториканец Арройо серией из тяжелых ударов отправил мексиканца Родригеса в нокдаун, а в пятом раунде поединок был остановлен углом Абрахама.

Лучшие моменты боя Маквильямс Арройо и Абрахам Родригес:

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Новой Зеландии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,200

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Маквильямс Арройо, Абрахам Родригес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)
02 Канело сквозь блок уронил Йылдырыма (видео)
03 Автогол вратаря и феноменальная развязка - в обзоре матча "Колос" - "Рух" (видео)
04 "Ворскла" обыграла "Александрию" в битве середняков УПЛ (видео)
05 Хижняк без боя выиграл Кубок Странджа после отказа россиянина Сосулина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь