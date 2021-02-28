Боксер сделал из соперника грушу в чемпионском бою (видео)

В воскресенье, 28 февраля (время киевское), в Майами состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого прошел чемпионский поединок Сауль Альварес - Авни Йылдырым. В главном поединке андеркарда на ринг вышли представители наилегчайшего веса Маквильямс Арройо и Абрахам Родригес, которые сразились за титул временного чемпиона WBC.

Арройо и Родригес устроили настоящую рубку в ринге, в которой преуспел 35-летний Маквильямс. В четвертом раунде пуэрториканец Арройо серией из тяжелых ударов отправил мексиканца Родригеса в нокдаун, а в пятом раунде поединок был остановлен углом Абрахама.

Лучшие моменты боя Маквильямс Арройо и Абрахам Родригес:

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере бокса в Новой Зеландии.