Двойник Илона Маска мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)

В воскресенье, 28 февраля (время киевское), в Майами состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе Сауль Альварес - Авни Йылдырым. В андеркарде шоу на ринг вышел американский боксер Марк Кастро, который ну уж больно похож на миллиардера Илона Маска.

21-летний Кастро, который проводил свой второй бой в профи, в рамках второго полулегкого веса одолел своего соотечественника Джона Морагу. Марк уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун, а затем после убойного апперкота нокаутировал его.

Видео нокдауна и нокаута в бою Марк Кастро - Джон Морага:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кастро в декабре 2020 года избил мексиканца Луиса Хавьера Вальдеса..