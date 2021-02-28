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Двойник Илона Маска мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)

Двойник Илона Маска мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм marctheboxer

В воскресенье, 28 февраля (время киевское), в Майами состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе Сауль Альварес - Авни Йылдырым. В андеркарде шоу на ринг вышел американский боксер Марк Кастро, который ну уж больно похож на миллиардера Илона Маска.

21-летний Кастро, который проводил свой второй бой в профи, в рамках второго полулегкого веса одолел своего соотечественника Джона Морагу. Марк уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун, а затем после убойного апперкота нокаутировал его.

Видео нокдауна и нокаута в бою Марк Кастро - Джон Морага:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кастро в декабре 2020 года избил мексиканца Луиса Хавьера Вальдеса..

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 879

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Илон Маск, Марк Кастро, Джон Морага.
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