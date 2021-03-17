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"Олимпик" обнаружил важную деталь в споре с главой комитета арбитров

"Олимпик" обнаружил важную деталь в споре с главой комитета арбитров
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Фото: ФК Олимпик

Донецкий "Олимпик" отправил третье письмо в Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ).

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В нем "олимпийцы" высказали свою позицию касательно главы судейского корпуса Украины Лучано Лучи. В стане донецкой команды считают, что итальянец занимает данную должность незаконно. Главным аргументом данного заявления является то, что согласно регламенту УАФ, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности - полномочия такого лица прекращаются в этот день. При этом "Олимпик" ссылается на ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020. Лучано Лучи исполнилось 70 лет еще второго августа 2019 года.

"За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным "профессионалом" в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Вам и контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3-е по счету заявление", - гласит сообщение от пресс-службы "Олимпика" в Facebook.

"Телеграф" напоминает, что судейский скандал вспыхнул после матча "Олимпик" - "Шахтер". После игры президент "Олимпика" не стеснялся в выражениях, а затем донецкая команда взялась за судей. "Олимпийцы" требуют обнародовать аудиозапись переговоров судей в игре с "Горянками", а ранее отправили уже второе письмо руководящим футбольным органам страны.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Олимпик, Футбол, Лучано Лучи.
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