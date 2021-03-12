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"Олимпик" вновь упрекнул судей матча с "Шахтером"

"Олимпик" вновь упрекнул судей матча с "Шахтером"
18:49 Сегодня Телеграф Фото: ФК Олимпик

Донецкий "Олимпик" направил второе открытое письмо в КДК УАФ по поводу ситуации, которая возникла в матче 17-го тура против "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Не получив никакой реакции после первого обращения, "Олимпик" требует начать проверку и разобраться во всех обстоятельствах судейства. Кроме того, в "Олимпике" подчеркнули, что футбол в Украине - достояние всей страны и каждого, а потому разбирательство должно быть максимально прозрачным. В стане дончан ожидают от УАФ медийности в вопросе решения данного конфликта.

Текст письма доступен ниже:

"Телеграф" напоминает, что в матче "Олимпик" - "Шахтер" рефери после вмешательства VAR отменил "чистый" гол. В итоге хозяева проиграли со счетом 0:1. А после поединка президент "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в помещение, где главный тренер команды Юрий Калитвинцев давал интервью, и обматерил судей. По итогу происшествия УАФ лишила "Олимпик" права играть на стадионе имени Лобановского в Киеве, а донецкая команда затеяла судейскую революцию в Украине

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Олимпик, Футбол, Владислав Гельзин.
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