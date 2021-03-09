Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 марта
"Колос" после "боя" с "Динамо" не сумел справиться с "Ингульцом" (видео)
"Колос" после "боя" с "Динамо" не сумел справиться с "Ингульцом" (видео)
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)
Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)

Обматеривший судью президент "Олимпика" взялся реформировать комитет арбитров: что известно

Обматеривший судью президент "Олимпика" взялся реформировать комитет арбитров: что известно
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После разгоревшегося после футбольного матча "Олимпик" - "Шахтер" скандала, президент "Олимпика" Владислав Гельзин направил официальное обращение к другим клубам Украинской премьер-лиги (УПЛ) и предложил провести внеочередное собрание. 

Об этом сообщает ТСН

Он предложил обсудить три вопроса: 

  • направления коллективного обращения Украинской ассоциации футбола (УАФ) относительно выражения недоверия главе комитета арбитров Лучано Лучи:
  • создания программы действий ради предотвращения манипуляций с судейством;
  • получения допуска для клубов к формированию пула арбитров УПЛ посредством внесения изменений в определенные регламенты. 

Обращение Гельзина к клубам УПЛ

Обращение Гельзина к клубам УПЛ

Как сообщалось ранее, донецкое дерби завершилось минимальной победой "Шахтера" со счетом 0:1. 

Во время флэш-интервью наставника "Олимпийцев" Юрия Калитвинцева Гельзин нецензурно высказался в адрес судьи матча Юрия Иванова, а также главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. 

По его мнению, рефери украл гол у его команды. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 185

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, УАФ, Владислав Гельзин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Готов учить тебя боксу даже на Марсе": Усик жестко потроллил британца Джо Джойса (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь