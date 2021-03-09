Обматеривший судью президент "Олимпика" взялся реформировать комитет арбитров: что известно

После разгоревшегося после футбольного матча "Олимпик" - "Шахтер" скандала, президент "Олимпика" Владислав Гельзин направил официальное обращение к другим клубам Украинской премьер-лиги (УПЛ) и предложил провести внеочередное собрание.
Об этом сообщает ТСН.
Он предложил обсудить три вопроса:
Как сообщалось ранее, донецкое дерби завершилось минимальной победой "Шахтера" со счетом 0:1.
Во время флэш-интервью наставника "Олимпийцев" Юрия Калитвинцева Гельзин нецензурно высказался в адрес судьи матча Юрия Иванова, а также главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
По его мнению, рефери украл гол у его команды.