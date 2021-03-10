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"Олимпик" требует обнародовать аудиозапись переговоров судей в игре с "Шахтером"

"Олимпик" требует обнародовать аудиозапись переговоров судей в игре с "Шахтером"
17:21 Сегодня Телеграф Фото: ФК Олимпик

Донецкий "Олимпик" в лице президента команды Владислава Гельзина, который устроил скандал в прямом эфире, обратился к президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко с просьбой опубликовать переговоры между арбитрами во время матча 17-го тура чемпионата Украины по футболу с "Шахтером".

По мнению Гельзина, эти данные помогут лучше разобраться в ситуации, которая сложилась в эпизоде с отменой гола "Олимпика", который был отменен после использования системы VAR. Текст открытого письма дончане опубликовали на своем официальном сайте:

"Телеграф" напоминает что матч "Олимпик" - "Шахтер" завершился минимальной победой "Горняков". После игры Гельзин предложил командам УПЛ провести внеочередное собрание, главной темой которого станет судейство. Ранее "Олимпик" уволил главного тренера и назначил на этот пост Юрия Калитвинцева.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Владислав Гельзин.
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