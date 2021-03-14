Два стандарта - два гола: обзор матча "Александрия" - "Олимпик" (видео)

В воскресенье, 14 марта, "Александрия" в рамках матча 18 тура УПЛ принимала "Олимпик". Встреча, проходившая на стадионе "Ника", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола хозяева забили со стандартных положений. На 28-й минуте счет открыл Валерий Бондаренко, а на 90-й минуте Тимур Стецков забил второй гол в матче.

Эта победа позволила "Александрии" (26 очков) сохранить за собой седьмое место в турнирной таблице УПЛ, "Олимпик" (17 очков) - девятый. В следующем туре подопечные Владимира Шарана сыграют в гостях с "Ингульцом" (21.03.2021), а "Олимпийцы" проведут выездной поединок с "Ворсклой" (20.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Александрия" поделила очки с "Днепром-1" (0:0), а "Олимпик" минимально проиграл "Шахтеру".