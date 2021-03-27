В Болгарии футболист забил супергол на поле-болоте (видео)

В Болгарии во время "нефутбольной" погоды был забит потрясающий гол.

В матче 23-го тура Второй лиги (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) "Минер" - "Септември" форвард хозяев Божидар Васев заметил, что кипер гостей вышел из ворот и незамедлительно пробил с дальней дистанции. В итоге "снаряд" успешно залетел в сетку ворот.

Видео гола Васева:

Примечательно, что встреча так и не была доиграна из-за проливного дождя и состояния газона. Игру доиграют позднее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о забавном автоголе в матче чемпионата Шотландии.