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В Болгарии футболист забил супергол на поле-болоте (видео)

В Болгарии футболист забил супергол на поле-болоте (видео)
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В Болгарии во время "нефутбольной" погоды был забит потрясающий гол.

В Португалии футболист забил умопомрачительный гол рабоной (видео)

В матче 23-го тура Второй лиги (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) "Минер" - "Септември" форвард хозяев Божидар Васев заметил, что кипер гостей вышел из ворот и незамедлительно пробил с дальней дистанции. В итоге "снаряд" успешно залетел в сетку ворот.

Видео гола Васева: 

Примечательно, что встреча так и не была доиграна из-за проливного дождя и состояния газона. Игру доиграют позднее.

Ранее "Телеграф" рассказывал о забавном автоголе в матче чемпионата Шотландии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 513

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Футбол, Гол.
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