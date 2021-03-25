В Португалии футболист забил умопомрачительный гол рабоной (видео)

В матче португальской Сегунды (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) был забит красивый гол рабоной (ударом, который наносится по мячу позади опорной ноги).

В поединке 25-го тура первенства "Бенфика Б" принимала "Лейшойнш" (2:1). На 56-й минуте игрок гостей Жока забил феноменальный по красоте гол. Футболист ворвался в чужую штрафную, убрал на замахе защитника и пробил рабоной прямо в "девятку" ворот соперников - кипер "Бенфики" лишь наблюдал за полетом мяча.

Видео гола Жоки:

Добавим, что "Бенфика Б" и "Лейшойнш" являются соседями по турнирной таблице и занимают 9 и 11 места соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном голе, который забили в Италии.