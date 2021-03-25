Скачать
Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 25 марта
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 25 марта
УЕФА поменял автора гола в матче Франция - Украина (видео)
УЕФА поменял автора гола в матче Франция - Украина (видео)
Невеста украинского футболиста забыла надеть нижнее белье (фото)
Невеста украинского футболиста забыла надеть нижнее белье (фото)
Сборная Украины сенсационно в гостях отобрала очки у Франции: видеообзор матча
Сборная Украины сенсационно в гостях отобрала очки у Франции: видеообзор матча

В Португалии футболист забил умопомрачительный гол рабоной (видео)

В Португалии футболист забил умопомрачительный гол рабоной (видео)
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram leixoessad

В матче португальской Сегунды (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) был забит красивый гол рабоной (ударом, который наносится по мячу позади опорной ноги).

Супергол футболистки заставил судью ахнуть (видео)

В поединке 25-го тура первенства "Бенфика Б" принимала "Лейшойнш" (2:1). На 56-й минуте игрок гостей Жока забил феноменальный по красоте гол. Футболист ворвался в чужую штрафную, убрал на замахе защитника и пробил рабоной прямо в "девятку" ворот соперников - кипер "Бенфики" лишь наблюдал за полетом мяча.

Видео гола Жоки: 

Добавим, что "Бенфика Б" и "Лейшойнш" являются соседями по турнирной таблице и занимают 9 и 11 места соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном голе, который забили в Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 98

Все по теме:

Португалия, Футбол, Гол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гризманн забил супергол Украине, который нельзя было засчитывать (видео)
02 Сборная Украины сенсационно в гостях отобрала очки у Франции: видеообзор матча
03 Известный российский биатлонист завершил карьеру на фоне допинг-скандала
04 Сборная Украины курьезным образом сравняла счет в игре с Францией (видео)
05 Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь