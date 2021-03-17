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В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)

В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттерuscremonese

В матче 29-го тура Серии Б (второй по силе футбольный дивизион в Италии, - прим. ред.) "Энтелла" - "Кремонезе" был забит умопомрачительный гол.

Футболист забил победный гол спустя 17 секунд после выхода на замену (видео)

На 60-й минуте поединка при счете 0:1 в пользу гостей вратарь хозяев вынес мяч подальше, круглый перелетел центр поля и лег прямо на ногу защитнику "Кремонезе" Микеле Кастаньетти, который пушечным ударом отправил "снаряд" в сторону ворот "Энтеллы". Вратарь хозяев попытался отбить мяч, но тот предательски от перекладины залетел прямом в ворота. Это взятие ворот стало последним в поединке.

Видео гола Микеле Кастаньетти доступно в сети:

Эта победа позволила "Кремонезе" (35 очков) подняться на 14-е место в турнирной таблице Серии Б, "Энтелла" (21 очко) - последняя. Лидирует в первенстве "Эмполи" (56 очков).

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном голе головой из чемпионата Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Италия, Гол.
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