В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)

В матче 29-го тура Серии Б (второй по силе футбольный дивизион в Италии, - прим. ред.) "Энтелла" - "Кремонезе" был забит умопомрачительный гол.

На 60-й минуте поединка при счете 0:1 в пользу гостей вратарь хозяев вынес мяч подальше, круглый перелетел центр поля и лег прямо на ногу защитнику "Кремонезе" Микеле Кастаньетти, который пушечным ударом отправил "снаряд" в сторону ворот "Энтеллы". Вратарь хозяев попытался отбить мяч, но тот предательски от перекладины залетел прямом в ворота. Это взятие ворот стало последним в поединке.

Видео гола Микеле Кастаньетти доступно в сети:

Michele Castagnetti (Cremonese) segna all’Entella da 70 metri : il suo gol entrerà nel Guinness dei Primati? pic.twitter.com/uRqK1oe4eF — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 16, 2021

Эта победа позволила "Кремонезе" (35 очков) подняться на 14-е место в турнирной таблице Серии Б, "Энтелла" (21 очко) - последняя. Лидирует в первенстве "Эмполи" (56 очков).

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном голе головой из чемпионата Бельгии.