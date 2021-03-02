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В Бельгии футболист забил необычный гол головой из-за пределов штрафной (видео)

В Бельгии футболист забил необычный гол головой из-за пределов штрафной (видео)
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм onana.junior17

В матче 28-го тура чемпионата Бельгии "Беерсхот" - "Мускрон" был забит необычный гол. 

"Футболист-гусеница" забил феноменальный гол (видео)

В первом тайме гости открыли счет усилиями камерунского полузащитника Жана Онана, который на 28-й минуте после отскока перебросил кипера хозяев, забив гол ударом головой из-за пределов штрафной площади. К сожалению для "Мускрона", "Беерсхот" отыгрался, а встреча в итоге завершилась ничьей со счетом 2:2.

Видео гола Жана Онана:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Добавим, что "Мускрон" (27 очков) борется за выживание в первенстве Бельгии, а "Беерсхот" пытается пробиться в зону плей-офф (41 очко). Лидирует в чемпионате "Брюгге" (63 очка), который недавно вылетел из Лиги Европы, проиграв "Динамо".

Ранее "Телеграф" рассказывал о курьезном голе из чемпионата Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 83

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Бельгия, Футбол, Гол.
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