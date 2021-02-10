Футболист забил победный гол спустя 17 секунд после выхода на замену (видео)

В матче Второй английской лиги (четвертый по силе футбольный дивизион в стране, - прим ред.) случился занимательный эпизод.

В поединке перенесенного 18-го тура "Транмир" принимал "Стивенидж" и при счете 0:0 на 82-й минуте на поле в составе гостей появился форвард Дэнни Ньютон. А спустя 17 секунд своего пребывания в игре английский нападающий красивым ударом в "девятку" поразил ворота хозяев, принеся своей команде важнейшие три очка.

Видео удивительного гола Ньютона:

Отметим, после 27-и сыгранных поединков "Транмир" (4-е место, 44 очка) борется за попадание в Первую лигу, а "Стивенидж" (21-е место, 29 очков) пытается сохранить прописку во Втором дивизионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который забили в Кубке Англии.