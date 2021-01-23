В Кубке Англии футболист забил пушечный радиоуправляемый гол (видео)

В пятницу, 22 января, команда АПЛ Вулверхэмптон на выезде проводила матч 1/16 финала Кубка Англии-2021 против представителя Северной Национальной лиги (шестой по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) Чорли. Поединок, проходивший на стадионе "Виктори Парк", завершился минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече записал на свой счет полузащитник Волков Витор Феррейра. Португалец на 12-й минуте радиоуправляемым пушечным выстрелом издали попал точно в цель - вратарь Чорли Урвин был бессилен.

Видео гола Феррейры - в обзоре матча Чорли - Вулверхэмптон:

В следующем раунде КА Вулверхэмптон сыграет с победителем противостояния Саутгемптон - Арсенал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в следующий раунд Кубка Англии пробился Вест Хэм. Команда Андрея Ярмоленко обыграла представителя Национальной лиги.