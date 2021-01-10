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Тоттенхэм в Кубке Англии разгромил команду со школьным учителем в нападении (видео)

Тоттенхэм в Кубке Англии разгромил команду со школьным учителем в нападении (видео)
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер SpursOfficial

В воскресенье, 10 января, футбольный клуб Марин из восьмого футбольного дивизиона Англии принимал Тоттенхэм в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, проходившая на Rossett Park в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:5 в пользу именитых гостей.

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За Тоттенхэм забивали Карлос Винисиус (хет-трик), Лукас Моура и Алфи Девайн.

Видео гола Винисиуса:

Видео второго гола Винисиуса:

Видео гола Моуры:

Видео третьего гола Винисиуса:

Видео гола Девайна:

В составе Марина, который выступает в Первом западном дивизион Северной Премьер-лиги, большинство футболистов являются не профессиональными игроками. К примеру, в нападении мерсисайдской команды играет школьный учитель Нил Камминс, полузащитник Джош Хмами является менеджером склада, а вратарь Бейли Пассант продает автомобили.

В пресс-службе Кубка Англии показали, кем работают футболисты Марина, которые попали в стартовый состав команды на матч с Тоттенхэмом.

"Телеграф" напоминает, что в воскресенье в следующий раунд КА пробились Манчестер Сити, разгромивший Бирмингем, и Челси, уничтоживший Моркам.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, Кубок Англии, ФК Марин.

Автор:

Телеграф
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