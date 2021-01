Тоттенхэм в Кубке Англии разгромил команду со школьным учителем в нападении (видео)

В воскресенье, 10 января, футбольный клуб Марин из восьмого футбольного дивизиона Англии принимал Тоттенхэм в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, проходившая на Rossett Park в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:5 в пользу именитых гостей.

За Тоттенхэм забивали Карлос Винисиус (хет-трик), Лукас Моура и Алфи Девайн.

В составе Марина, который выступает в Первом западном дивизион Северной Премьер-лиги, большинство футболистов являются не профессиональными игроками. К примеру, в нападении мерсисайдской команды играет школьный учитель Нил Камминс, полузащитник Джош Хмами является менеджером склада, а вратарь Бейли Пассант продает автомобили.

В пресс-службе Кубка Англии показали, кем работают футболисты Марина, которые попали в стартовый состав команды на матч с Тоттенхэмом.

The starting XI that @MarineAFC name against Premier League @SpursOfficial will feature everyday heroes

These are the professions of the second round side that created #EmiratesFACup history & secured the competition's biggest-ever mismatch. pic.twitter.com/vw1IHewNCu

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2021