Гол-бриллиант - в обзоре матча Манчестер Сити - Бирмингем (видео)

В воскресенье, 10 января, Манчестер Сити в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Бирмингем. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Горожане добыли себе победу фактически в первом тайме, забив гостям три безответных гола. Сначала Бернарду Силва блестящим ударом с лету поразил верхний угол ворот Прието, затем португалец замкнул идеальный прострел Кевина Де Брюйне, а третий гол оформил Фил Фоден. Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав Ман Сити на игру и оставался в запасе до конца встречи.

Видео гола-красавца от Бернарду Силвы:

GOAL! Bernardo Silva scores a goal against Birmingham! pic.twitter.com/svYHhemeQC — Benfica Youth 2 (@SLBenficaYouth) January 10, 2021

Видео второго гола Бернарду Силвы:

Видео гола Фодена:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в следующий раунд Кубка Англии пробился Арсенал и Манчестер Юнайтед.