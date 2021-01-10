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Гол-бриллиант - в обзоре матча Манчестер Сити - Бирмингем (видео)

Гол-бриллиант - в обзоре матча Манчестер Сити - Бирмингем (видео)
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер mancity

В воскресенье, 10 января, Манчестер Сити в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Бирмингем. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

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Горожане добыли себе победу фактически в первом тайме, забив гостям три безответных гола. Сначала Бернарду Силва блестящим ударом с лету поразил верхний угол ворот Прието, затем португалец замкнул идеальный прострел Кевина Де Брюйне, а третий гол оформил Фил Фоден. Украинец Александр Зинченко не попал в стартовый состав Ман Сити на игру и оставался в запасе до конца встречи.

Видео гола-красавца от Бернарду Силвы:

Видео второго гола Бернарду Силвы:

Видео гола Фодена:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в следующий раунд Кубка Англии пробился Арсенал и Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Кубок Англии, ФК Бирмингем.

Автор:

Телеграф
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