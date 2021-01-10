Как по нотам: блестящие командные голы вывели Арсенал в 1/16 финала Кубка Англии (видео)

В субботу, 9 января, лондонский Арсенал в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Ньюкасл. Встреча, проходившая на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола Пушкари забили во втором дополнительном тайме. Победный мяч на счету Имила Смита-Роу, который после блистательной атаки Канониров переправил мяч прямо под штангу ворот Дубравки, а добил соперников Пьер-Эмерик Обамеянг, замкнувший прострел Тирни с левого фланга.

Видеообзор матча Арсенал - Ньюкасл:

Добавим, что обе команды выступают в АПЛ, где Арсенал (23 очка) разместился на 11-й позиции, а Ньюкасл (19 очков) - 15-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед минимально одолел Уотфорд на пути в 1/16 финала Кубка Англии.