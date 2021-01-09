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Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)

Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер lfc

В пятницу, 8 января, Астон Вилла в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимала Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме, завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

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В первом тайме команды обменялись голами. Садио Мане уже в дебюте встречи открыл счет, а Луи Бэрри под занавес тайма сравнял его. Во второй половине матча царил мерсисайдский клуб, который в течении 5 минут забил в ворота бирмингемцем три безответных мяча. За Красных голами отметились Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах и все тот же Мане. Таким образом, Ливерпуль пробился в следующий раунд турнира.

"Телеграф" напоминает, что на старте АПЛ Астон Вилла победила Ливерпуль со счетом 2:7.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Астон Вилла, Футбол, Кубок Англии.

Автор:

Телеграф
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