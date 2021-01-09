Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)

В пятницу, 8 января, Астон Вилла в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимала Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме, завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

В первом тайме команды обменялись голами. Садио Мане уже в дебюте встречи открыл счет, а Луи Бэрри под занавес тайма сравнял его. Во второй половине матча царил мерсисайдский клуб, который в течении 5 минут забил в ворота бирмингемцем три безответных мяча. За Красных голами отметились Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах и все тот же Мане. Таким образом, Ливерпуль пробился в следующий раунд турнира.

"Телеграф" напоминает, что на старте АПЛ Астон Вилла победила Ливерпуль со счетом 2:7.