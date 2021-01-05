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Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)

Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)
Обновлено 00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

В понедельник, 4 января, Саутгемптон в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гола в матче на второй минуте записал на свой счет английский нападающий Саутгемптона Дэнни Ингз. Форвард блестяще замкнул заброс от Уорда-Проуза со штрафного, перебросив Алиссона с близкого расстояния. К слову, совсем недавно главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола называл Уорда-Проуза лучшим исполнителем штрафных ударов, которого он видел.

Видео гола Дэнни Ингза:

Этот результат оставил Ливерпуль (33 очка) на первом месте в турнирной таблице английского первенства, Саутгемптон (29 очков) - шестой. В следующем туре Красные примут Манчестер Юнайтед (17.01.2021), а Святые отправятся в гости к Лестер Сити (16.01.2021).

"Телеграф" напоминает, что Ливерпуль не может выиграть уже третий матч кряду. Ранее мерсисайдцы оступились в Ньюкасле, а до этого потеряли очки с Вест Бромвичем.

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ФК Ливерпуль, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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