Ливерпуль потерял очки в Ньюкасле (видео)

В среду, 30 декабря, Ньюкасл в рамках матча 16-го АПЛ сезона 2020/21 принимал Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась со счетом 0:0

Этот результат оставил Ливерпуль (33 очка) на первом месте, а Ньюкасл (19 очков) - 14-й. В следующем туре Красные отправятся в гости к Саутгемптону (04.01.21), а Сороки примут Лестер Сити (03.01.21).

"Телеграф" напоминает, что 30 декабря должно было состояться два матча в чемпионате Англии, однако встречу Тоттенхэма и Фулхэма отменили из-за вспышки коронавируса в стане Дачников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед добыл удивительную победу на последних секундах над Вулверхэмптоном.