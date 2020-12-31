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Ливерпуль потерял очки в Ньюкасле (видео)

Ливерпуль потерял очки в Ньюкасле (видео)
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

В среду, 30 декабря, Ньюкасл в рамках матча 16-го АПЛ сезона 2020/21 принимал Ливерпуль. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась со счетом 0:0

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Этот результат оставил Ливерпуль (33 очка) на первом месте, а Ньюкасл (19 очков) - 14-й. В следующем туре Красные отправятся в гости к Саутгемптону (04.01.21), а Сороки примут Лестер Сити (03.01.21).

"Телеграф" напоминает, что 30 декабря должно было состояться два матча в чемпионате Англии, однако встречу Тоттенхэма и Фулхэма отменили из-за вспышки коронавируса в стане Дачников

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед добыл удивительную победу на последних секундах над Вулверхэмптоном.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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