Ливерпуль не сумел одолеть предпоследнюю команду АПЛ (видео)

В воскресенье, 27 декабря, Ливерпуль в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Вест Бромвич. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 1:1.

За мерсисайдцев ранним голом отметился Садио Мане, который блестяще принял передачу от Матипа в чужой штрафной и переиграл Джонстона в ближнем бою. Во втором тайме гости прибавили и сумели отыграться усилиями Семи Аджайи, который ударом головой поразил ворота Алиссона.

Видео гола Мане:

Видео гола Аджайи:

Это результат позволил Ливерпулю (32 очка) оторваться на 3 балла от идущего вторым Эвертона. Вест Бромвич (8 очков) - предпоследний. В следующем туре Красные отправятся в гости к Ньюкаслу (30.12.2020), а Дрозды примут Лидс (28.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм Андрея Ярмоленко не сумел переиграть Брайтон.