"Ты никогда не будешь одинок": умер исполнитель гимна Ливерпуля

На 79-м году жизни умер певец и лидер британской группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсден. Он прославился на весь мир тем, что именно его версия песни You’ll Never Walk Alone стала гимном футбольного клуба Ливерпуль. Мерсисайдская команда выразила соболезнования в связи со смертью певца, который скончался из-за проблем с сердцем.

"Голос Джерри сопровождал наши самые большие матчи. Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и болельщиков по всему миру, помогая создавать по-настоящему нечто особенное. Ты никогда не будешь одинок", - гласит сообщение от пресс-службы Ливерпуля в twitter.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/5W4yspmLRV

— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021