И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)

Астон Вилла принимала Ливерпуль в рамках 4-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на "Вилла Парк", завершилась сенсационной победой бирмингемцев со счетом 7:2.
Бирмингемцы выдали настоящее шоу и уже в первом тайме громили действующий чемпионов Англии (4:1). Во втором тайме Вилла добавила еще три гола в свою копилку, пропустив лишь один гол. За хозяев хет-трик оформил Олли Уоткинс (4', 22', 39'), дубль на счету Джека Грилиша (66', 75') и по голу на свой счет записали Джон Макгинн (35') и Росс Баркли (55'). За Ливерпуль дублем отличился Мохаммед Салах (33', 60').
Видео гола Уоткинса:
Видео второго гола Уоткинса:
Видео гола Салаха:
Видео гола Макгинна:
Видео третьего гола Уоткинса:
Видео гола Баркли:
Видео второго гола Салаха:
Видео гола Грилиша:
GOAL !!!!!! Jack Grealish scores and makes it SIX vs Livrpool. pic.twitter.com/XHsRTSF15s
— OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) October 4, 2020
Видео второго гола Грилиша:
GOAL !!!!!!! Jack Grealish scores again vs Liverpool !!! it SEVEN !!! vs Liverpool. 7-2 pic.twitter.com/SVl8GozREH
— OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) October 4, 2020
Полный видеообзор встречи будет доступен в этой статье позднее.
Эта победа вывела непобедимую в этом сезоне Астон Виллу (9 очков, 2-е место и одна игра в запасе) в лидеры первенства.Чемпионы Англии - пока пятые с 9 баллами в активе. В следующем туре болельщиков ожидает Мерсисайдское дерби (17.10.20), а сенсационная Астон Вилла отправится в гости к Лестер Сити.
Ранее Телеграф сообщал о другой сенсации игрового дня: Манчестер Юнайтед пропустил 6 мячей от Тоттенхэма.