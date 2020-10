И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)

Астон Вилла принимала Ливерпуль в рамках 4-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на "Вилла Парк", завершилась сенсационной победой бирмингемцев со счетом 7:2.

Бирмингемцы выдали настоящее шоу и уже в первом тайме громили действующий чемпионов Англии (4:1). Во втором тайме Вилла добавила еще три гола в свою копилку, пропустив лишь один гол. За хозяев хет-трик оформил Олли Уоткинс (4', 22', 39'), дубль на счету Джека Грилиша (66', 75') и по голу на свой счет записали Джон Макгинн (35') и Росс Баркли (55'). За Ливерпуль дублем отличился Мохаммед Салах (33', 60').

GOAL !!!!!! Jack Grealish scores and makes it SIX vs Livrpool. pic.twitter.com/XHsRTSF15s

GOAL !!!!!!! Jack Grealish scores again vs Liverpool !!! it SEVEN !!! vs Liverpool. 7-2 pic.twitter.com/SVl8GozREH

— OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) October 4, 2020