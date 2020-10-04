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И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)

И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)
23:13 Вс, 4 Октябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт
Астон Вилла выдала свой лучший матч за последние годы - под каток попал Ливерпуль.

Астон Вилла принимала Ливерпуль в рамках 4-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на "Вилла Парк", завершилась сенсационной победой бирмингемцев со счетом 7:2.

Бирмингемцы выдали настоящее шоу и уже в первом тайме громили действующий чемпионов Англии (4:1). Во втором тайме Вилла добавила еще три гола в свою копилку, пропустив лишь один гол. За хозяев хет-трик оформил Олли Уоткинс (4', 22', 39'), дубль на счету Джека Грилиша (66', 75') и по голу на свой счет записали Джон Макгинн (35') и Росс Баркли (55'). За Ливерпуль дублем отличился Мохаммед Салах (33', 60').

Видео гола Уоткинса:

Видео второго гола Уоткинса:

Видео гола Салаха:

Видео гола Макгинна:

Видео третьего гола Уоткинса:

Видео гола Баркли:

Видео второго гола Салаха:

Видео гола Грилиша:

Видео второго гола Грилиша:

Полный видеообзор встречи будет доступен в этой статье позднее.

Эта победа вывела непобедимую в этом сезоне Астон Виллу (9 очков, 2-е место и одна игра в запасе) в лидеры первенства.Чемпионы Англии - пока пятые с 9 баллами в активе. В следующем туре болельщиков ожидает Мерсисайдское дерби (17.10.20), а сенсационная Астон Вилла отправится в гости к Лестер Сити.

Ранее Телеграф сообщал о другой сенсации игрового дня: Манчестер Юнайтед пропустил 6 мячей от Тоттенхэма.

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ФК Ливерпуль, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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