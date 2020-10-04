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Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)

Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
20:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Манчестер Юнайтед потерпел болезненное поражение от Тоттенхэма в АПЛ.

Манчестер Юнайтед принимал Тоттенхэм в рамках 4-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на Олд Траффорд, завершилась унизительным поражением МЮ со счетом 1:6.

Примечательно, что хозяева отличились первыми. Бруну Фернандеш уже на 2-й минуте реализовал пенальти. Однако уже через 2 минуты Танги Ндомбеле при невнятных действиях защиты манкунианцев сравнял счет. После этого начался настоящий кошмар для Юнайтед: дублем отметились Сон Хын Мин (7', 37') и Гарри Кейн (30', 79' с пенальти), еще один гол записал в свой актив Серж Орье (51'). Отметим, с 28-й минуты Манчестер играл в меньшинстве после удаления Антони Марсьяля.

Видео гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Ндомбеле 4':

Видео первого гола Сона:

Видео первого гола Кейна:

Видео второго гола Сона:

Видео гола Орье:

Видео второго гола Кейна:

Напомним, главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью ранее работал в Манчестер Юнайтед, где был уволен в декабре 2018 года после серии неудовлетворительных результатов. С МЮ португальский специалист выиграл Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Эта победа подняла Тоттенхэм (7 очков) на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, Манчестер Юнайтед с тремя баллами и одной игрой в запасе - 16-й. В следующем туре Шпоры примут Вест Хэм Ярмоленко (18.10.2020), а Красные Дьяволы сыграют с Ньюкаслом в гостях (17.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал  о результатах нескольких матчей воскресенья, в частности Вест Хэм Андрея Ярмоленко разгромил Лестер Сити, а Арсенал переиграл Шеффилд Юнайтед.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Тоттехэм.

Автор:

Телеграф
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