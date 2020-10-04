Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо 0:0 Заря: видео онлайн-трансляция матча (Перерыв)
Динамо 0:0 Заря: видео онлайн-трансляция матча (Перерыв)
Аталанта Малиновского разгромила Кальяри и стала лидером чемпионата Италии (Видео)
Аталанта Малиновского разгромила Кальяри и стала лидером чемпионата Италии (Видео)
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, разгромив Гарсию (видео)
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, разгромив Гарсию (видео)
Блестящий командный гол - в обзоре победы Арсенала над Шеффилдом (видео)
Блестящий командный гол - в обзоре победы Арсенала над Шеффилдом (видео)

Вест Хэм Ярмоленко добыл вторую победу кряду в чемпионате Англии (Видео)

Вест Хэм Ярмоленко добыл вторую победу кряду в чемпионате Англии (Видео)
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вест Хэм украинского вингера Андрея Ярмоленко в рамках 4-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 играл в гостях с лидером первенства - Лестер Сити.

Поединок, проходивший на "Кинг Пауэр Стадиум", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Уже в первом тайме Молотобойцы забили два гола. Сначала на 14-й минуте отличился Мичейл Антонио, который головой переправил мяч в сетку ворот после заброса с левого фланга. Через 20 минут Пабло Форналс реализовал выход один на один и удвоил преимущество гостей после невероятной передачи-свечи со своей половины поля. Уже во втором тайме Вест Хэм сделал счет разгромным. На 83-й минуте отличился Джаррод Боуэн, реализовавшего очередной выходи один на один после блестящего разрезного паса партнера.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко провел игру на скамейке запасных.

Видео гола Антонио:

Видео гола Форналса:

Видео гола Боуэна:

Полный видеообзор встречи будет доступен в этой статье позднее.

Вторая победа подряд после проваленного старта позволила Вест Хэму (6 очков) подняться на 8-е место в АПЛ. Лестер с 9 баллами в активе - пока второй. В следующем туре Лисы примут Астон Виллу (17.10.2020), а Молотобойцы сыграют в гостях с Тоттенхэмом (18.10.2020). 

Телеграф напоминает, что украинская Заря будет стартовать в Лиге Европы матчем с Лестер Сити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Львовское футбольное дерби завершилось судейским скандалом (видео)
02 Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
03 Шикарный гол Стерлинга не помог Манчестер Сити переиграть Лидс (видео)
04 Где и когда смотреть сегодняшние матчи Динамо и Шахтера
05 Российский топ-боксер Ковалев получил срок в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь