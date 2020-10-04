Вест Хэм Ярмоленко добыл вторую победу кряду в чемпионате Англии (Видео)

Вест Хэм украинского вингера Андрея Ярмоленко в рамках 4-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 играл в гостях с лидером первенства - Лестер Сити.

Поединок, проходивший на "Кинг Пауэр Стадиум", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Уже в первом тайме Молотобойцы забили два гола. Сначала на 14-й минуте отличился Мичейл Антонио, который головой переправил мяч в сетку ворот после заброса с левого фланга. Через 20 минут Пабло Форналс реализовал выход один на один и удвоил преимущество гостей после невероятной передачи-свечи со своей половины поля. Уже во втором тайме Вест Хэм сделал счет разгромным. На 83-й минуте отличился Джаррод Боуэн, реализовавшего очередной выходи один на один после блестящего разрезного паса партнера.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко провел игру на скамейке запасных.

Видео гола Антонио:

Видео гола Форналса:

Видео гола Боуэна:

Полный видеообзор встречи будет доступен в этой статье позднее.

Вторая победа подряд после проваленного старта позволила Вест Хэму (6 очков) подняться на 8-е место в АПЛ. Лестер с 9 баллами в активе - пока второй. В следующем туре Лисы примут Астон Виллу (17.10.2020), а Молотобойцы сыграют в гостях с Тоттенхэмом (18.10.2020).

Телеграф напоминает, что украинская Заря будет стартовать в Лиге Европы матчем с Лестер Сити.