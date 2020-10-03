Заря начнет Лигу Европы матчем с лидером чемпионата Англии

Заря начнет групповой раунд Лиги Европы матчем с Лестер Сити, набравшим ход в чемпионате Англии

В пятницу, 2 октября, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2020/21, в ходе которой луганская Заря узнала имена соперников на этой стадии турнира. В итоге команде Виктора Скрипника придется попотеть, чтобы сыграть в еврокубках весной. Украинской команде предстоит сыграть с Брагой, Лестер Сити и АЕКом, при чем стартовать луганский клуб будет гостевым матчем против Лестер Сити. Лисы на данный момент не теряют очков в АПЛ (3 победы в трех стартовых турах) и лидируют в турнирной таблице.

Расписание матчей Зари на групповой стадии Лиги Европы 2020/21:

Ранее Телеграф показывал расписание Шахтера и Динамо на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.