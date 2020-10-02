Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы

В пятницу, 2 октября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы УЕФА 2020/21.
48 команд, которые предварительно были распределены на четыре корзины, по итогам жеребьевки сформировали 12 групп. Отметим, по решению Исполкома УЕФА, украинские клубы не могут встречаться с российскими на групповой стадии еврокубков. Таким образом, луганская Заря никак не могла попасть на московский ЦСКА из первой корзины.
В результате жребия Заря встретится с Брагой, Лестер Сити и АЕКом.
Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги Европы 2020/21:
Фото: УЕФА
Группа А - Рома, Янг Бойз, Клуж, ЦСКА (София)
Группа B - Арсенал, Рапид, Мольде (Норвегия), Дандолк
Группа С - Байер, Славия, Хапоэль Беэр Шева, Ницца
Группа D - Бенфика, Стандарт, Рейнджерс, Лех
Группа Е - ПСВ, ПАОК, Гранада, Омония
Группа F - Наполи, Реал Сосьедад, АЗ, Риека
Группа G - Брага, Лестер Сити, АЕК, Заря
Группа H - Селтик, Спарта, Милан, Лилль
Группа I - Вильярреал, Карабах, Маккаби Тель-Авив, Сивасспор
Группа J - Тоттенхэм, Лудогорец, ЛАСК, Антверпен
Группа К - ЦСКА (Москва), Динамо (Загреб), Фейеноорд, Вольфсберг
Группа L - Гент, Црвена Звезда, Хоффенхайм, Слован
УЕФА уже опубликовал предварительный календарь турнира:
Ранее Телеграф сообщал об итогах жеребьевки Лиги чемпионов 2020/21.