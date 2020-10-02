Результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

В пятницу, 2 октября, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась церемония жеребьевки группового раунда Лиги Европы УЕФА 2020/21.

48 команд, которые предварительно были распределены на четыре корзины, по итогам жеребьевки сформировали 12 групп. Отметим, по решению Исполкома УЕФА, украинские клубы не могут встречаться с российскими на групповой стадии еврокубков. Таким образом, луганская Заря никак не могла попасть на московский ЦСКА из первой корзины.

В результате жребия Заря встретится с Брагой, Лестер Сити и АЕКом.

Результаты жеребьевки групповой стадии Лиги Европы 2020/21:

Фото: УЕФА

Группа А - Рома, Янг Бойз, Клуж, ЦСКА (София)

Группа B - Арсенал, Рапид, Мольде (Норвегия), Дандолк

Группа С - Байер, Славия, Хапоэль Беэр Шева, Ницца

Группа D - Бенфика, Стандарт, Рейнджерс, Лех

Группа Е - ПСВ, ПАОК, Гранада, Омония

Группа F - Наполи, Реал Сосьедад, АЗ, Риека

Группа G - Брага, Лестер Сити, АЕК, Заря

Группа H - Селтик, Спарта, Милан, Лилль

Группа I - Вильярреал, Карабах, Маккаби Тель-Авив, Сивасспор

Группа J - Тоттенхэм, Лудогорец, ЛАСК, Антверпен

Группа К - ЦСКА (Москва), Динамо (Загреб), Фейеноорд, Вольфсберг

Группа L - Гент, Црвена Звезда, Хоффенхайм, Слован

УЕФА уже опубликовал предварительный календарь турнира:

Тур 1 : 22 октября

: 22 октября Тур 2 : 29 октября

: 29 октября Тур 3 : 5 ноября

: 5 ноября Тур 4 : 26 ноября

: 26 ноября Тур 5 : 3 декабря

: 3 декабря Тур 6: 10 декабря

Ранее Телеграф сообщал об итогах жеребьевки Лиги чемпионов 2020/21.