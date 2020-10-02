Жеребьевка группового раунда Лиги Европы: потенциальные соперники Зари

Заря в пятницу, 2 октября, получит соперников по группе Лиги Европы 2020/21.

В швейцарском Ньоне сегодня пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2020/21. По результатам вчерашних матчей раунда плей-офф были сформированы финальные корзины перед процедурой жребия. Команды попадали в корзину с 1 по 4 согласно клубному рейтингу. Луганская Заря попала в четвертую корзину, а это значит, что подопечным Виктора Скрипника попадутся все три команды выше классом с 1-3 корзины.

Составы корзин при жеребьевки группового этапа Лиги Европы 2020/21:

Отметим, в прямом эфире жеребьевку Лиги Европы можно будет посмотреть в Украине.

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, на церемонии которой УЕФА наградил лучших по итогам прошлого сезона.