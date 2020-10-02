Жеребьевка группового раунда Лиги Европы: где и когда смотреть

Еще одна украинская команда Заря 2 октября узнает соперников по группе в еврокубке.

В пятницу, 2 октября, в Доме европейского футбола в Ньоне состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2020/21. Украину на этой стадии турнира представит лишь один клуб - луганская Заря. Колос и Десна не сумели пройти сито отбора.

В прямом эфире в Украине мероприятие покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 13:00 СЕТ (14:00 по киевскому времени). "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию события.

Отметим, кроме непосредственно самой жеребьевки УЕФА на церемонии также объявит имя лучшего игрока Лиги Европы 2019/20. На индивидуальную награду претендуют Эвер Банега (Севилья), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) и Ромелу Лукаку (Интер).

Ранее Телеграф сообщал о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов 2020/21. Динамо и Шахтеру будет ой как не просто в главном еврокубке. С результатами заключительного раунда отбора Лиги Европы можно ознакомиться у нас на сайте.