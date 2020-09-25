Колос следом за Десной покинул еврокубки (Видео)

Обе украинские команды вылетели из квалификации Лиги Европы.

В четверг, 24 сентября, Риека принимала Колос в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе "Руевица" в Хорватии завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Команды провели два равных тайма с обилием борьбы и матч закономерно завершился ничьей 0:0 в основное время, хотя на 90-й минуте Евгений Селезнев не реализовал убойнейший момент, промахнувшись ударом с трех метров. Правда в оправдание "Царя" нужно отметить, что на стадионе царили ужасные погодные условия, качество газона желало лучшего.

В начале первого экстра-тайма Колос дрогнул. На 102-й минуте при подачи с углового мяч отскочил к португальцу Жоау Эсковалу, который мощнейшим ударом под перекладину поразил ворота Волынца. Во втором экстра-тайме вратарь Колоса допустил обидную оплошность, выпустив мяч из рук, что привело к голу Франко Андрияшевича.

Риека 2:0 Колос

Голы: Жоау Эсковал 102', Адрияшевич 115'

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