Десна не прошла немецкий барьер и покинула еврокубки (Видео)

В четверг, 24 сентября, черниговская Десна матчем с Вольфсбургом стартовала в еврокубках.

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, состоявшаяся на "Фольксваген-Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме Десна сдерживала более именитого соперника, однако допустила оплошность при розыгрыше стандарта. На 16-й минуте после подачи с углового Штеффен головой исполнил скидку в район вратарской, где француз Жозуа Гилавоги без сопротивления защитников вколотил мяч в ворота Десны.

Во втором тайме Десна, несмотря на статус соперника, взяла мяч под свой контроль и засыпала немцев серией опасных атак, но с ударами Конопли и несколькими выстрелам Калитвинцева справилась оборона и вратарь хозяев. Атакующий порыв черниговцев поубавился после удаления Йоонаса Тамма. Эстонский защитник гостей пошел в грубый подкат и заслуженно получил вторую желтую карточку и последующее удаление. А уже в компенсированное время хозяева удвоили преимущество усилиями Даниэля Гинчека.

Вольфсбург 2:0 Десна

Голы: Гилявоги 16', Гинчек 90+2'

Удаление: Тамм 60' (вторая желтая)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор матча будет добавлен в этой статье позднее.

Таким образом, Вольфсбург в следующем раунде отбора в Лигу Европы сыграет с победителем матча Санкт-Галлен - АЕК.

Телеграф напоминает, что сегодня еще один представитель Украины Колос проводит квалификационный матч Лиги Европы. За ходом игры клуба из Ковалевки с Риекой можно следить у нас на сайте.