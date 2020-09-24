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Десна не прошла немецкий барьер и покинула еврокубки (Видео)

Десна не прошла немецкий барьер и покинула еврокубки (Видео)
23:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Вольфсбург
В четверг, 24 сентября, черниговская Десна матчем с Вольфсбургом стартовала в еврокубках.

Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, состоявшаяся на "Фольксваген-Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме Десна сдерживала более именитого соперника, однако допустила оплошность при розыгрыше стандарта. На 16-й минуте после подачи с углового Штеффен головой исполнил скидку в район вратарской, где француз Жозуа Гилавоги без сопротивления защитников вколотил мяч в ворота Десны. 

Во втором тайме Десна, несмотря на статус соперника, взяла мяч под свой контроль и засыпала немцев серией опасных атак, но с ударами Конопли и несколькими выстрелам Калитвинцева справилась оборона и вратарь хозяев. Атакующий порыв черниговцев поубавился после удаления Йоонаса Тамма. Эстонский защитник гостей пошел в грубый подкат и заслуженно получил вторую желтую карточку и последующее удаление. А уже в компенсированное время хозяева удвоили преимущество усилиями Даниэля Гинчека.

Вольфсбург 2:0 Десна 

Голы: Гилявоги 16', Гинчек 90+2'

Удаление: Тамм 60' (вторая желтая)

 Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор матча будет добавлен в этой статье позднее.

Таким образом, Вольфсбург в следующем раунде отбора в Лигу Европы сыграет с победителем матча Санкт-Галлен - АЕК.

Телеграф напоминает, что сегодня еще один представитель Украины Колос проводит квалификационный матч Лиги Европы. За ходом игры клуба из Ковалевки с Риекой можно следить у нас на сайте

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Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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