Риека - Колос: онлайн видео голов

Риека сегодня принимает Колос в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня, 24 сентября, в Хорватии местная Риека в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21 примет Колос из Ковалевки. Встреча состоится на стадионе "Руевица" и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" предлагает вашему вниманию видео лучших моментов игры, которые оперативно будут добавляться в этой статье.

Телеграф напоминает, что Колос, по мнению букмекеров, является аутсайдером встречи. Такая же ситуация была и с Арисом, но команда Руслана Костышина выбила греческий клуб из еврокубков на его же поле. Победитель матча Риека - Колос выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с победителем противостояния Копенгаген - Пяст.

Составы команд:

Отметим, сегодня в 21:15 в Лиге Европы стартует еще одна украинская команда - Десна, которой противостоит грозный Вольфсбург. За ходом этого противостояния можно следить у нас на сайте.