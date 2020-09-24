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Риека - Колос: онлайн видео голов

Риека - Колос: онлайн видео голов
20:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Риека сегодня принимает Колос в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня, 24 сентября, в Хорватии местная Риека в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21 примет Колос из Ковалевки.  Встреча состоится на стадионе "Руевица" и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" предлагает вашему вниманию видео лучших моментов игры, которые оперативно будут добавляться в этой статье.

Телеграф напоминает, что Колос, по мнению букмекеров, является аутсайдером встречи. Такая же ситуация была и с Арисом, но команда Руслана Костышина выбила греческий клуб из еврокубков на его же поле. Победитель матча Риека - Колос выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с победителем противостояния Копенгаген - Пяст.

Составы команд:

Отметим, сегодня в 21:15 в Лиге Европы стартует еще одна украинская команда - Десна, которой противостоит грозный Вольфсбург. За ходом этого противостояния можно следить у нас на сайте.

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Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Риека, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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