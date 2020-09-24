Вольфсбург - Десна: онлайн видео голов

Вольфсбург сегодня принимает Десну в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Сегодня, 24 сентября, черниговская Десна матчем с немецким Вольфсбургом стартует в еврокубках. Встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдет на стадионе Фольксваген-Арена и начнется в 21:15 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" предлагает вашему вниманию видео лучших моментов встречи, которые оперативно будут добавляться в этой статье.

Телеграф напоминает, что букмекеры практически не дают шансов Десне в этом противостоянии, а победитель этого поединка выйдет на победителя пары Санкт-Галлен- АЕК, которые начнут свой матч на 15 минут позднее.

Стартовые составы команд:

Startelf-Debüt für Omar Marmoush in einem VfL-Pflichtspiel! Diese elf spielen um 20.15 Uhr gegen den FC Desna um den Einzug in die @EuropaLeague-Playoff-Runde.#WOBDESNA #VfLWolfsburg pic.twitter.com/uHLYaVRsph — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 24, 2020

Посмотреть эту публикацию в Instagram Стартовий склад Десни на матч із Вольфсбургом: Публикация от DesnaFC official (@desnafc) 24 Сен 2020 в 10:01 PDT

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо приблизилось к выходу в групповой этап Лиги чемпионов, переиграв вчера Гент в Бельгии.