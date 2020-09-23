Динамо в гостях переиграло Гент в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (Видео)

Динамо, играя почти весь второй тайм в большинстве, сумело дожать Гент в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В среду, 23 сентября завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 Гент - Динамо. Встреча, прошедшая в Генте на одноименном стадионе, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первый тайм довольно хорошо начался для киевлян. Уже на девятой минуте встречи голом отличился Владислав Супряга, который отметился после удара-паса Виталия Буяльского. Сначала рефери зафиксировал офсайд у Супряги, однако после консультации с арбитром VAR, взятие ворот было засчитано. В середине тайма травму получил форвард сборной Украины и Гента Роман Яремчук, которого заменил Тим Кляйндинст. Именно Кляйндинст стал автором второго гола в матче: на 41-й минуте Тим забил головой после подачи с углового - Бущан ошибся на выходе и форвард бельгийцев пробивал фактически по пустым воротам.

В самом начале второго тайма хавбек Гента Роман Безус дважды сфолил на динамовцах и заслуженно получил две желтые карточки. В итоге второй украинец хозяев досрочно покинул поле. После удаление Романа Динамо полностью взяло игру под контроль, что вылилось в забитый мяч. На 79-й минуте Карлос Де Пена удачно сыграл на добивании после удара Цыганкова, пробив прямо между ног Руфу.

Гент 1:2 Динамо

Голы: Кляйндинст 41' - Супряга 9', Карлос Де Пена 79'

Удаление: Безус 53'

Лучшие моменты первого тайма:

Видео победного гола Де Пены:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Отметим, раунд плей-офф Лиги чемпионов в отличии от предыдущих отборочных дуэлей проходит в формате двух поединков. Ответная игра Динамо - Гент состоится в Киеве во вторник, 29 сентября.

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