Рух сенсационно отобрал очки у Шахтера во Львове (Видео)

Новичок высшего футбольного дивизиона Украины Рух дал бой чемпиону.

В среду, 23 сентября, состоялся перенесенный матч второго тура чемпионата Украины Рух - Шахтер. Встреча, проходившая на Львов-Арене, завершилась со счетом 1:1.

Дебютант УПЛ выдал хороший первый тайм, создавая немало моментов у ворот Трубина. Но вся развязка игры случилась во второй половине встречи. Сначала на 47-й минуте Тарас Степаненко после прострела слева переправил мяч в свои ворота. Затем ситуация Шахтера стала удручающей после второй желтой карточки и последующего удаления Валерия Бондаря. Однако Горняки собрали свои силы в кулак и начали засыпать ворота Руха градом атак, одна из которых увенчалась супертехничным голом Марлоса. Тайсон блестящей передачей вывел украинского бразильца на свидание с Бандурой и тот элегантно перебросил вратаря. Дальнейший штурм ворот гостями не увенчался успехом. Таким образом, Горняки теряют очки во второй игре УПЛ подряд.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео автогола Степаненко:

Видео гола Марлоса:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Шахтер, набрав 5 очков, после трех туров занимает лишь 6-е место в турнирной таблице УПЛ. Рух (13-е место), в свою очередь, добыл первое историческое очко в высшем дивизионе Украины.

В 4-м туре Шахтер примет Олимпик, а Рух в в гостях сыграет с Десной. Оба матча состоятся 27 сентября.

Ранее Телеграф сообщал, что Шахтер в центральном матче 3-го тура не сумел победить Зарю.