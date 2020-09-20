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Воскресенье, 20.09.2020
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Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
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Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)

Скандальный пенальти помог Заре отобрать очки у Шахтера (Видео)
19:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Заря и Шахтер выдали один из лучших матчей чемпионата Украины с обилием моментов, голов, не обошлось и без скандала.

В воскресенье, 20 сентября, Заря в рамках матча 3-го тура чемпионата Украины 2020/21 принимала Шахтер. Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене" завершилась голевой ничьей 2:2.

Первый тайм этого противостояния смело можно назвать лучшей 45-минуткой в текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги. Команды с первых минут начали обоюдную бомбардировку атаками, при чем первым номером действовали луганчане. Однако все же первыми преуспели Горняки: на 17-й минуте Марлос, оказавшись в нужном месте в нужное время, точно пробил в пустые ворота после простреле слева. 

Заря отыгралась уже через три минуты усилиями Владислава Кочергина. Полузащитник пробрался в чужую штрафную и пробил из под защитника - Трубин отвлекся и пропустил в ближний угол.

Заря не сбавляла оборотов и в одном из эпизодов Степаненко налетел на Кабаева в своей штрафной и арбитр Виталий Романов назначил весьма спорный пенальти в ворота дончан. В итоге "приговор" спокойно реализовал Владлен Юрченко.

В начале второго тайма защитник Шахтера Сергей Кривцов в лучших традициях Серхио Рамоса забил головой после подачи с углового. 

Видеообзор матча Заря - Шахтер 2:2

Таким образом, Шахтер впервые теряет очки и после двух сыгранных матчей (игра с Рухом была перенесена из-за вспышки коронавируса, - прим. ред.) занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Заря (11-е место), в свою очередь, берет первые очки в первенстве.

Свой следующий матч Шахтер сыграет с Рухом (23 сентября), а Заря проведет гостевой поединок со Львовом (27 сентября).

Телеграф предлагает вам посмотреть полную видеозапись матча Заря - Шахтер.

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ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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