Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

Сегодня, 20 сентября, луганская Заря в рамках матча третьего тура чемпиона Украины 2020/21 принимает донецкий Шахтер. Встреча состоится в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 17:00 по киевскому времени. Рассудит игру Виталий Романов.
Онлайн-трансляция матча Заря - Шахтер от Football Hub:
Стартовые составы команд:
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Наш состав на матч «Заря» ⠀ Our team for the match Zorya ⠀ Наш склад на матч «Зоря» ⠀ #ЗоряШахтар #ZoryaShakhtar #ЗаряШахтер #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague
Заря полностью провалила старт турнира, проиграв сначала Десне, а затем Мариуполю. Шахтер, в свою очередь, в стартовом туре переиграл Колос, а второй тур Горняки пропускали из-за ситуации с коронавирусом во львовском Рухе.
Ранее Телеграф сообщал об очередной голевой судейской ошибке в матче третьего тура УПЛ.