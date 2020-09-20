Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ

Прямая видеотрансляция матча 3-го тура УПЛ Заря - Шахтер.

Сегодня, 20 сентября, луганская Заря в рамках матча третьего тура чемпиона Украины 2020/21 принимает донецкий Шахтер. Встреча состоится в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 17:00 по киевскому времени. Рассудит игру Виталий Романов.

Онлайн-трансляция матча Заря - Шахтер от Football Hub:

Стартовые составы команд:

Заря полностью провалила старт турнира, проиграв сначала Десне, а затем Мариуполю. Шахтер, в свою очередь, в стартовом туре переиграл Колос, а второй тур Горняки пропускали из-за ситуации с коронавирусом во львовском Рухе.

Ранее Телеграф сообщал об очередной голевой судейской ошибке в матче третьего тура УПЛ.