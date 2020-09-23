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Вольфсбург - Десна: букмекеры не дают шансов черниговской команде в матче Лиги Европы

Вольфсбург - Десна: букмекеры не дают шансов черниговской команде в матче Лиги Европы
Обновлено 19:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Черниговская Десна в игре с Вольфсбургом будет явным андердогом.

Завтра, 24 сентября, Вольфсбург в рамках матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграет с Десной. Встреча пройдет в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" и начнется в 21:15 по киевскому времени.

Суровый жребий свел украинскую команду с представителем Бундеслиги уже на старте еврокубковой кампании и специалисты практически не дают шансов черниговской команде. Коэффициент на победу подопечных Александра Рябоконя уходит далеко за 10. Вашему вниманию неутешительные для украинской команды котировки букмекерских контор на матч Вольфсбург - Десна.

  • Пари-Матч: (победа Вольфсбурга 1,19 - ничья в основное время 6,6 - победа Десны 16,5)
  • Фаворит: (1,2 - 7 - 11,5)
  • William Hill: (1,17 - 5,8 - 15)

Отметим, в случае успеха в Германии, Десна выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где сразится с победителем противостояния Санкт-Галлен/АЕК. 

Ранее Телеграф сообщал, что Колос, который завтра также играет в Европе, имеет небольшие шансы на проход Риеки.

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Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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