Риека - Колос в Лиге Европы: букмекеры не верят в команду из украинского села

Завтра, 24 сентября, в Хорватии местная Риека в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21 примет Колос из Ковалевки (Киевская область). Встреча пройдет на стадионе "Руевица" и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Специалисты абсолютно не верят в украинскую команду, однако дуэль пройдет в формате одного матча и тут всякое возможно. Вашему вниманию котировки контор букмекерского цеха на матч Риека - Колос.
Телеграф напоминает, что Колос, несмотря на предматчевые расклады, сумел на выезде пройти греческий Арис во втором квалификационном раунде ЛЕ. В случае прохода Риеке, Колос попадет в раунд плей-офф ЛЕ, где сыграет с победителем противостояния Копенгаген/Пяст.
Ранее Телеграф сообщал, что Колос обыграл Рух в УПЛ благодаря судейской ошибке.