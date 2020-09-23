Риека - Колос в Лиге Европы: букмекеры не верят в команду из украинского села

Букмекеры не верят в украинский Колос в матче с хорватской Риекой.

Завтра, 24 сентября, в Хорватии местная Риека в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2020/21 примет Колос из Ковалевки (Киевская область). Встреча пройдет на стадионе "Руевица" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Специалисты абсолютно не верят в украинскую команду, однако дуэль пройдет в формате одного матча и тут всякое возможно. Вашему вниманию котировки контор букмекерского цеха на матч Риека - Колос.

Пари-Матч: (победа Риеки 1,83 - ничья в основное время 3,45 - победа Колоса 4,60)

(победа Риеки 1,83 - ничья в основное время 3,45 - победа Колоса 4,60) Фаворит : (1,95 - 3,35 - 4)

: (1,95 - 3,35 - 4) William Hill: (1,78 - 3,2 - 4,5)

Телеграф напоминает, что Колос, несмотря на предматчевые расклады, сумел на выезде пройти греческий Арис во втором квалификационном раунде ЛЕ. В случае прохода Риеке, Колос попадет в раунд плей-офф ЛЕ, где сыграет с победителем противостояния Копенгаген/Пяст.

Ранее Телеграф сообщал, что Колос обыграл Рух в УПЛ благодаря судейской ошибке.