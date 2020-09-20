Опять судейский фейл: Колос перед Риекой разобрался с Рухом (Видео)

Набравший ход Колос добыл вторую победу подряд в чемпионате Украины.

Сегодня, 20 сентября, Рух в рамках матча третьего тура УПЛ 2020/21 принимал Колос. Встреча, проходившая на "Львов-Арене", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Оба мяча гости забили в первом тайме. Сначала хавбек Евгений Морозко на 4-й минуте замкнул прострел партнера с левого фланга, а еще через 16 минут он головой перевел мяч в сетку ворот после навеса справа, оформив дубль. Отметим, при первом голе форвард Колоса Евгений Селезнев, который участвовал в игровой ситуации, находился в положении вне игры.

Рух, проводивший первый домашний матч в УПЛ в истории команды, забил гол престижа после пенальти. В компенсированное время рефери назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой. С ударом Кондракова с точки вратарь Колоса Волынец справился, а вот с добиванием Ростислава Русина - нет.

Видеообзор игры:

Таким образом, Колос добыл вторую победу подряд в чемпионате Украины и теперь команда из Ковалевки с 6 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Рух, в свою очередь, сыграл два матча в чемпионате Украины и очков пока не набирал.

23 сентября Рух во Львове примет Шахтер в рамках перенесенного матча второго тура УПЛ, а Колос в четверг, 24 сентября, ожидает выездная игра в Хорватии, где украинская команда сыграет с Риекой в квалификации Лиги Европы 2020/21.

Телеграф напоминает, что сегодня в УПЛ были сыграны еще два матча: Шахтер не сумел переиграть Зарю, а Олимпик расправился с Минаем. Первый гол Олимпика был засчитан из-за ошибки судьи, который не заметил офсайд. Ранее Телеграф сообщал, что Днепр-1 в третьем туре уступил Мариуполю после чего в УПЛ произошла первая отставка тренера. В этом матче победный гол был забит из-за неверного решения главного арбитра встречи Дмитрия Кривушкин назначить штрафной удар в ворота хозяев.