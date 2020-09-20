Опять судейская ошибка: Олимпик разгромил Минай в Киеве (Видео)

В чемпионате Украины пока VAR находится в режиме офлайн судьи допускают голевые ошибки.

Сегодня, 20 сентября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского донецкий Олимпик принимал Минай. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу дончан, а победный гол был засчитан из-за ошибки рефери.

В первом тайме Олимпик сумел выйти вперед усилиями Шахаба и Максима Тейшейры. На 29-й минуте встречи первый пробил, а второй удачно подставился после чего мяч закатился в ворота. Рефери Александр Шандор и его помощники не заметили офсайд у Тейшейры и засчитали взятие ворот. Отметим, пока система VAR работает в режиме офлайн (украинские рефери проходят обучение по регламенту УЕФА и тестируют систему).

Во втором тайме давление хозяев усилилось, что вылилось в два забитых гола Шахабом . Сначала иранский нападающий добил мяч в ворота после невнятного сейва Поповича, а затем он реализовал чистый выход один на один.

Видеообзор матча Олимпик - Минай 3:0

Таким образом, Олимпик набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ. Минай с тремя баллами - седьмой.

В следующем туре Олимпик сыграет с Шахтером (27 сентября), а Минай Динамо (26 сентября).

Ранее Телеграф сообщал, что Днепр-1 в третьем туре уступил Мариуполю после чего в УПЛ произошла первая отставка тренера. В этом матче победный гол был забит из-за неверного решения главного арбитра встречи Дмитрия Кривушкин назначить штрафной удар в ворота хозяев.