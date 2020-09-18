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Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)

Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
21:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
В пятницу, 18 сентября, матчем Днепр-1 - Мариуполь стартовал третий тур чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Встреча, проходившая на "Днепр-Арене", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В первом тайме хозяева владели небольшим преимуществом, но забили именно гости. На 26-й минуте арендованный у Шахтера полузащитник Артем Бондаренко блестящим ударом из-за пределов штрафной поразил верхнюю девятку ворот днепрян.

Днепр-1 сумел отыграться уже во втором тайме. На 60-й минуте после прострела слева нападающий Алексей Хобленко плотно пробил в касание с метров 11-и - без шансов для Гальчука.

Но последнее слово оказалось за приазовцами. На 78-й минуте центрбек Даниил Сагуткин после подачи со стандарта головой вколотил мяч в ворота Сарнавского. Отметим, рефери Дмитрий Кривушкин ошибочно назначил штрафной удар, который в итоге привел ко взятию ворот. В компенсированное время Сагуткин получил второе предупреждение и досрочно покинул поле.

Видеообзор матча Днепр-1 - Мариуполь (1:2)

Таким образом, Днепр-1 (11-место) после трех туров набрал всего 1 очко. Мариуполь с двумя победами в активе поднялся на вторую позицию в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре приазовцы сыграют с Ворсклой, а днепряне отправятся в гости к Александрии. Базовая дата матчей 4-го тура - 26 сентября.

Полный матч Днепр-1 - Мариуполь можно посмотреть у нас на сайте.

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Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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