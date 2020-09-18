Тренер Днепра-1 Михайленко подал в отставку после скандального матча с Мариуполем (Видео)

47-летний специалист Дмитрий Михайленко принял решение покинуть Днепр-1.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко на послематчевой пресс-конференции объявил о своем решении уйти из команды. Также наставник сообщил, что вместе с ним покинет клуб и весь тренерский штаб.

Пресс-конференция главных тренеров команд после матча Днепр-1 - Мариуполь:

Михайленко возглавлял Днепр-1 с момента создания клуба в 2017 году. Вместе с командой он поднялся из Второй лиги в УПЛ.

Напомним, сегодня Днепр-1 не сумел дома взять очки в игре с Мариуполем. Победный гол в этой игре был забит после ошибки рефери. Это поражение стало вторым для команды в стартовых турах чемпионата Украины 2020/21. Днепряне с одним баллом в активе занимают лишь 11-е место в турнирной таблице украинского первенства.