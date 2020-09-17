Исторический дебют: Колос стартовал в Лиге Европы с победы (Видео)

Сегодня, 17 сентября, состоялся матч второго отборочного раунда Лиги Европы 2020/21 Арис - Колос.

Встреча, проходившая на стадионе "Клеантис Викелидис" в Салониках, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В первом тайме хозяева устроили настоящий штурм ворот Волынца, однако по-настоящему опасных моментов у Ариса было немного. На 36-й минуте поединка Матилья прямым ударом со штрафного угодил в перекладину - Волынец вряд ли выручил бы. Колос, в свою очередь, отдал инициативу и пытался забить на контр-атаках. Подопечные Костышина терпели, но свои шансы таки получили. Сначала из пределов вратарской немыслимым образом не попал по мячу Зозуля, а немного позднее Смирный пробивал головой в упор, но угодил прямиком во вратаря.

Лучшие моменты первого тайма:

В самом начале второго тайма Колос заработал штрафной удар на левом фланге. Богданов исполнил коварный навес, все соперники пролетели мимо мяча, а набежавший Евгений Новак удачно подставил голову и открыл счет в игре. Всего восемь минут понадобилось грекам, чтобы отыграться. На 55-й минуте экс-футболист Днепра Бруну Гама шикарно разобрался с защитником Колоса и с линии штрафной пробил в девятку ворот Волынца. Удивительно, но в условиях тотального давления украинская команда умудрилась создать еще один гол. На 62-й минуте отличился Антюх, который оказался в нужном месте в нужное время после неудачного сейва Хулиана. После выхода на замену Селезнева украинская команда создала несколько убойных моментов, но Евгению сегодня не везло в реализации.

Арис 1:2 Колос

Голы: Бруну Гама 55' - Новак 47', Антюх 62'

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

В следующем раунде Лиги Европы Колос ожидает одноматчевая дуэль с хорватской Риекой. Украинская команда из-за низкого клубного рейтинга вновь будет играть в гостях. Игры этой стадии еврокубка пройдут 24 сентября.