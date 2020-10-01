Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии

1 октября в швейцарской Женеве УЕФА провел жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Команды были разделены на четыре корзины согласно регламенту. Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" были посеяны во вторую и третью корзину соответственно.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

The official result of the #UCLdraw! Most exciting group stage match? pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

Группа А - Бавария, Атлетико, РБ Зальцбург, Локомотив.

Группа B - Реал, Шахтер, Интер, Боруссия Менхенгладбах.

Группа С - Порту, Манчестер Сити, Олимпиакос, Марсель.

Группа D- Ливерпуль, Аякс, Аталанта, Митьюлланд.

Группа Е - Севилья, Челси, Краснодар, Ренн.

Группа F - Зенит, Боруссия Д, Лацио, Брюгге.

Группа G - Ювентус, Барселона, Динамо (Киев), Ференцварош.

Группа H - ПСЖ, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Истанбул Башакшехир.

Первые матчи турнира запланированы на 20/21 октября, а полное расписание игр появится в пятницу, 2 октября.

Напомним, вчера были сыграны последние три решающих матча квалификации ЛЧ, в ходе которых определились последние участники групповой стадии главного еврокубка.