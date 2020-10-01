Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии

Команды были разделены на четыре корзины согласно регламенту. Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" были посеяны во вторую и третью корзину соответственно.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:
The official result of the #UCLdraw!
Most exciting group stage match? pic.twitter.com/d7ynuEjPq3
— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
Группа А - Бавария, Атлетико, РБ Зальцбург, Локомотив.
Группа B - Реал, Шахтер, Интер, Боруссия Менхенгладбах.
Группа С - Порту, Манчестер Сити, Олимпиакос, Марсель.
Группа D- Ливерпуль, Аякс, Аталанта, Митьюлланд.
Группа Е - Севилья, Челси, Краснодар, Ренн.
Группа F - Зенит, Боруссия Д, Лацио, Брюгге.
Группа G - Ювентус, Барселона, Динамо (Киев), Ференцварош.
Группа H - ПСЖ, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Истанбул Башакшехир.
Первые матчи турнира запланированы на 20/21 октября, а полное расписание игр появится в пятницу, 2 октября.
Напомним, вчера были сыграны последние три решающих матча квалификации ЛЧ, в ходе которых определились последние участники групповой стадии главного еврокубка.