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Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии

Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии
19:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
1 октября в швейцарской Женеве УЕФА провел жеребьевку групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Команды были разделены на четыре корзины согласно регламенту. Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо" были посеяны во вторую и третью корзину соответственно. 

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Группа А - Бавария, Атлетико, РБ Зальцбург, Локомотив.

Группа B - Реал, Шахтер, Интер, Боруссия Менхенгладбах.

Группа С - Порту, Манчестер Сити, Олимпиакос, Марсель.

Группа D- Ливерпуль, Аякс, Аталанта, Митьюлланд.

Группа Е - Севилья, Челси, Краснодар, Ренн.

Группа F - Зенит, Боруссия Д, Лацио, Брюгге.

Группа G - Ювентус, Барселона, Динамо (Киев), Ференцварош.

Группа H - ПСЖ, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Истанбул Башакшехир.

Первые матчи турнира запланированы на 20/21 октября, а полное расписание игр появится в пятницу, 2 октября.

Напомним, вчера были сыграны последние три решающих матча квалификации ЛЧ, в ходе которых определились последние участники групповой стадии главного еврокубка.

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Лига Чемпионов, Футбол, Жеребьевка Лиги Чемпионов.

Автор:

Телеграф
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