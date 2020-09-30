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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Лига чемпионов: определились последние участники группового раунда (видео)

Лига чемпионов: определились последние участники группового раунда (видео)
Обновлено 23:53 Ср, 30 Сентябрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 30 сентября, состоялись заключительные квалификационные матчи Лиги чемпионов сезона 2020/21.

В заключительных ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов 2020/21 определились три последних коллектива, которые отправятся в групповой раунд Лиги чемпионов.

Австрийский Ред Булл Зальцбург переиграл Маккаби Тель-Авив втором матче со счетом 3:1 (первая игра 2:1) и пробился в групповой этап ЛЧ. Кроме того, туда попали датский Мидтьюлланн, переигравший чешскую Славию со счетом 4:1 (первый матч 0:0) и российский Краснодар, выигравший гостевой матч против греческого Паока 1:2 (первый матч 1:2).

Видеообзор матча Ред Булл Зальцбург - Маккаби Тель-Авив 3:1 (первый тайм)

Видеообзор матча Мидтьюлланн - Славия 4:1 (первый тайм) 

Видеообзор матча ПАОК - Краснодар 1:2 (первый тайм)

Полные обзоры матчей появятся здесь позднее.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится завтра, 1 октября. "Телеграф Спорт" проведет трансляцию мероприятия.

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Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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