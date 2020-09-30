Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21.

В четверг, 1 октября, в Женеве (Швейцария) в студии RTS состоится официальная церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которое начнется в 18:00 по киевскому времени.

Регламент жеребьевки

Напрямую в турнир попали 26 коллективов, еще 6 определялись в раунде плей-офф, в частности Динамо (Киев) сумело пройти сито отбора, обыграв 29 сентября Гент во второй раз. 32 клуба разобьют на 4 корзины. В первой расположатся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 Бавария и Севилья, а также чемпионы топ-6 ассоциаций согласно клубному рейтингу УЕФА. Начиная со второй корзины клубы попадают туда согласно клубному рейтингу УЕФА. В одну группу не смогут попасть команды из одной страны. Другие подробности регламента жеребьевки станут известны ближе к началу мероприятия.

Украинские клубы Шахтер и Динамо будут посеяны во вторую и третью корзину соответственно согласно клубному рейтингу.

Корзина 1

"Бавария" (Германия), победитель Лиги чемпионов

"Севилья" (Испания), победитель Лиги Европы

"Реал" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия)

"Ювентус" (Италия)

"ПСЖ" (Франция)

"Зенит" (Россия)

"Порту" (Португалия)

Корзина 2

"Барселона" (Испания) 128,000

"Атлетико" (Испания) 127,000

"Манчестер Сити" (Англия) 116,000

"Манчестер Юнайтед" (Англия) 100,000

"Шахтер" (Украина) 85,000

"Боруссия" Дортмунд (Германия) 85,000

"Челси" (Англия) 83,000

"Аякс" (Нидерланды) 69,500

Корзина 3 или 4

"Динамо" Киев (Украина)* 55,000

"РБ Лейпциг" (Германия) 49,000

"Интер" (Италия) 44,000

"Олимпиакос" (Греция)* 43,000

"Лацио" (Италия) 41,000

"Аталанта" (Италия) 35,500

"Локомотив" (Россия) 33,000

"Олимпик" (Франция) 31,000

"Брюгге" (Бельгия) 28,500

"Боруссия" Менхенгладбах (Германия) 26,000

"Истанбул Башакшехир" (Турция) 21,500

"Ренн" (Франция) 14,000

"Ференцварош" (Венгрия)* 9,000

(Полные составы 3-й и 4-й корзин станут известны после сегодняшних трех матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, - прим. ред.)

Кроме основного события на мероприятии проведут и награждения лучших игроков и тренеров прошлого сезона. Номинанты представлены ниже:

На награду лучшего вратаря номинированы:

Кейлор Навас (ПСЖ)

Мануэль Нойер (Бавария)

Ян Облак (Автлетико)

На награду лучший защитник претендуют:

Давид Алаба (Бавария)

Альфонсо Дэвис (Бавария)

Йозуа Киммих (Бавария)

Лучший полузащитник будет определен из троицы:

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

Томас Мюллер (Бавария)

Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль)

Претенденты на звание лучший форвард:

Роберт Левандовски (Бавария)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Неймар (ПСЖ)

Кроме того, на церемонии назовут лучшего игрока и тренера сезона. Примечательно, что на награду лучший тренер сезон от УЕФА претендуют три немца: наставник Ливерпуля Юрген Клопп, главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик и менеджер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн.

Лучшего игрока по версии УЕФА выберут из троицы: форвард Баварии Роберт Левандовски, голкипер Баварии Мануэль Нойер, а также хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

УЕФА уже опубликовал ориентировочный календарь матчей групповой стадии. Предварительно эта стадия турнира начнется 20 октября, а завершится 9 декабря.

Тур 1 : 20/21 октября

: 20/21 октября Тур 2 : 27/28 октября

: 27/28 октября Тур 3 : 3/4 ноября

: 3/4 ноября Тур 4 : 24/25 ноября

: 24/25 ноября Тур 5 : 1/2 декабря

: 1/2 декабря Тур 6: 8/9 декабря

Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть жеребьевку групповой стадии ЛЧ по ТВ в Украине.