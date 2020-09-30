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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
21:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Прямая онлайн-трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21.

В четверг, 1 октября, в Женеве (Швейцария) в студии RTS состоится официальная церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которое начнется в 18:00 по киевскому времени.

Регламент жеребьевки

Напрямую в турнир попали 26 коллективов, еще 6 определялись в раунде плей-офф, в частности Динамо (Киев) сумело пройти сито отбора, обыграв 29 сентября Гент во второй раз. 32 клуба разобьют на 4 корзины. В первой расположатся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 Бавария и Севилья, а также чемпионы топ-6 ассоциаций согласно клубному рейтингу УЕФА. Начиная со второй корзины клубы попадают туда согласно клубному рейтингу УЕФА. В одну группу не смогут попасть команды из одной страны. Другие подробности регламента жеребьевки станут известны ближе к началу мероприятия.

Украинские клубы Шахтер и Динамо будут посеяны во вторую и третью корзину соответственно согласно клубному рейтингу.

Корзина 1

  • "Бавария" (Германия), победитель Лиги чемпионов
  • "Севилья" (Испания), победитель Лиги Европы
  • "Реал" (Испания)
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Ювентус" (Италия)
  • "ПСЖ" (Франция)
  • "Зенит" (Россия)
  • "Порту" (Португалия)

Корзина 2

  • "Барселона" (Испания) 128,000
  • "Атлетико" (Испания) 127,000
  • "Манчестер Сити" (Англия) 116,000
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) 100,000
  • "Шахтер" (Украина) 85,000
  • "Боруссия" Дортмунд (Германия) 85,000
  • "Челси" (Англия) 83,000
  • "Аякс" (Нидерланды) 69,500

Корзина 3 или 4

  • "Динамо" Киев (Украина)* 55,000
  • "РБ Лейпциг" (Германия) 49,000
  • "Интер" (Италия) 44,000
  • "Олимпиакос" (Греция)* 43,000
  • "Лацио" (Италия) 41,000
  • "Аталанта" (Италия) 35,500
  • "Локомотив" (Россия) 33,000
  • "Олимпик" (Франция) 31,000
  • "Брюгге" (Бельгия) 28,500
  • "Боруссия" Менхенгладбах (Германия) 26,000
  • "Истанбул Башакшехир" (Турция) 21,500
  • "Ренн" (Франция) 14,000
  • "Ференцварош" (Венгрия)* 9,000

(Полные составы 3-й и 4-й корзин станут известны после сегодняшних трех матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, - прим. ред.)

Кроме основного события на мероприятии проведут и награждения лучших игроков и тренеров прошлого сезона. Номинанты представлены ниже:

На награду лучшего вратаря номинированы:

  • Кейлор Навас (ПСЖ)
  • Мануэль Нойер (Бавария)
  • Ян Облак (Автлетико)

 На награду лучший защитник претендуют:

  • Давид Алаба (Бавария)
  • Альфонсо Дэвис (Бавария)
  • Йозуа Киммих (Бавария)

Лучший полузащитник будет определен из троицы:

  • Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • Томас Мюллер (Бавария)
  • Тьяго Алькантара (Бавария/Ливерпуль)

Претенденты на звание лучший форвард:

  • Роберт Левандовски (Бавария)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • Неймар (ПСЖ)

Кроме того, на церемонии назовут лучшего игрока и тренера сезона. Примечательно, что на награду лучший тренер сезон от УЕФА претендуют три немца: наставник Ливерпуля Юрген Клопп, главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик и менеджер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн.

Претенденты на награду Лучший тренер по версии УЕФА 2020

Лучшего игрока по версии УЕФА выберут из троицы: форвард Баварии Роберт Левандовски, голкипер Баварии Мануэль Нойер, а также хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

Лучшие игроки сезона 2019-20 по версии УЕФА

УЕФА уже опубликовал ориентировочный календарь матчей групповой стадии. Предварительно эта стадия турнира начнется 20 октября, а завершится 9 декабря.

  • Тур 1: 20/21 октября
  • Тур 2: 27/28 октября
  • Тур 3: 3/4 ноября
  • Тур 4: 24/25 ноября
  • Тур 5: 1/2 декабря
  • Тур 6: 8/9 декабря

Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть жеребьевку групповой стадии ЛЧ по ТВ в Украине.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Жеребьевка Лиги Чемпионов.

Автор:

Телеграф
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