Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

В четверг, 1 октября, в Женеве (Швейцария) в студии RTS состоится официальная церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которое начнется в 18:00 по киевскому времени.
Регламент жеребьевки
Напрямую в турнир попали 26 коллективов, еще 6 определялись в раунде плей-офф, в частности Динамо (Киев) сумело пройти сито отбора, обыграв 29 сентября Гент во второй раз. 32 клуба разобьют на 4 корзины. В первой расположатся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20 Бавария и Севилья, а также чемпионы топ-6 ассоциаций согласно клубному рейтингу УЕФА. Начиная со второй корзины клубы попадают туда согласно клубному рейтингу УЕФА. В одну группу не смогут попасть команды из одной страны. Другие подробности регламента жеребьевки станут известны ближе к началу мероприятия.
Украинские клубы Шахтер и Динамо будут посеяны во вторую и третью корзину соответственно согласно клубному рейтингу.
Корзина 1
Корзина 2
Корзина 3 или 4
(Полные составы 3-й и 4-й корзин станут известны после сегодняшних трех матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, - прим. ред.)
Кроме основного события на мероприятии проведут и награждения лучших игроков и тренеров прошлого сезона. Номинанты представлены ниже:
На награду лучшего вратаря номинированы:
На награду лучший защитник претендуют:
Лучший полузащитник будет определен из троицы:
Претенденты на звание лучший форвард:
Кроме того, на церемонии назовут лучшего игрока и тренера сезона. Примечательно, что на награду лучший тренер сезон от УЕФА претендуют три немца: наставник Ливерпуля Юрген Клопп, главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик и менеджер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн.
Лучшего игрока по версии УЕФА выберут из троицы: форвард Баварии Роберт Левандовски, голкипер Баварии Мануэль Нойер, а также хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.
УЕФА уже опубликовал ориентировочный календарь матчей групповой стадии. Предварительно эта стадия турнира начнется 20 октября, а завершится 9 декабря.
Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть жеребьевку групповой стадии ЛЧ по ТВ в Украине.