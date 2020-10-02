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Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии

Лига Европы: результаты матчей 1-го октября

Лига Европы: результаты матчей 1-го октября
02:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Определились все участники групповой стадии Лиги Европы 2020/21.

В четверг, 1 октября, в Лиге Европы 20/21 состоялись решающие отборочные матчи - раунд плей-офф. Дуэли на этой стадии еврокубка проходили в формате одной встречи - победитель вышел в групповой этап, а проигравший покинул еврокубки.

Среди прочих стоит отметить вылет Динамо (Брест), за который играет трое украинцев. Команда Милевского, Хачериди и Нойока не сумела дома пройти Лудогорец (0:2). Также вылетел из ЛЕ Иван Петряк вместе с венгерским Фехерваром (3:1 победил Стандарт Льеж, - прим. ред.). Главная сенсация этой стадии турнира едва не случилась в матче Риу Аве - Милан. Кроме того, английский Тоттенхэм на правах фаворита забил семь мячей Маккаби Хайфа.

Результаты раунда плей-офф Лиги Европы:

Таким образом, определились все участники групповой стадии ЛЕ. Ими стали 21 победитель раунда плей-офф и 27 команд их этого списка: "Арсенал", "Рома", "Наполи", "Бенфика", "Байер", "Вильяреал", ЦСКА, "Брага", "Гент", "Спарта", "Славия", "Рапид", "Лестер", ПАОК, "Реал Сосьедад",  "Алкмаар", "Фейеноорд", "Маккаби" Тель-Авив, "Мольде", "Хоффенхайм", "Заря", "Лилль", "Ницца", "Антверпен", "Сивасспор", "Вольфсберг", "Омония".

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2020/21 состоится в пятницу, 2 октября. "Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

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Лига Европы, Футбол.

Автор:

Телеграф
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