Лига Европы: результаты матчей 1-го октября

В четверг, 1 октября, в Лиге Европы 20/21 состоялись решающие отборочные матчи - раунд плей-офф. Дуэли на этой стадии еврокубка проходили в формате одной встречи - победитель вышел в групповой этап, а проигравший покинул еврокубки.

Среди прочих стоит отметить вылет Динамо (Брест), за который играет трое украинцев. Команда Милевского, Хачериди и Нойока не сумела дома пройти Лудогорец (0:2). Также вылетел из ЛЕ Иван Петряк вместе с венгерским Фехерваром (3:1 победил Стандарт Льеж, - прим. ред.). Главная сенсация этой стадии турнира едва не случилась в матче Риу Аве - Милан. Кроме того, английский Тоттенхэм на правах фаворита забил семь мячей Маккаби Хайфа.

Результаты раунда плей-офф Лиги Европы:

PLAY-OFF RESULTS!

Group stage line-up complete

Best performance tonight was from ________

* = AC Milan win 9-8 on penalties#UEL pic.twitter.com/c6GqeSVHrY

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 1, 2020