Пенальти били даже вратари: "Милан" чудом пробился в Лигу Европы (видео)

Исходом встречи, проходившей на "Эштадиу ду Риу Аве", стала победа Милана в серии послематчевых пенальти (8:9). В основное время и экстра-таймы команды сыграли со счетом 2:2.

Все для команды Стефано Пиоли начиналось неплохо. На 51-й минуте Алексис Салемакерс блестящим ударом с линии штрафной поразил ближний угол ворот Кишека. Хозяева сумели отыграться усилиями Францишку Жералдеша, который на 72-й минуте пушечным ударом прошил вратаря Россонери Доннарумму. В экстра-таймах команды обменялись голами. На 91-й минуте Желсон бильярдным ударом в дальний нижний угол заставил капитулировать кипера "Милана". Красно-черные нашли в себе силы и все-таки сумели сравнять счет и вывести игру в серию пенальти. В добавленное ко второму экстра-тайму время Хакан Чалханоглу реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Тони Боревковичем (футболист получил вторую желтую карточку и был удален, - прим. ред.).

В серии пенальти команды пробили по семь успешных 11-метровых, а затем начались качели. В составе Милана нервы дрогнули у Лоренцо Коломбо, вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и Исмаэля Беннасера. У хозяев не забили Нелсон Монте, голкипер Павел Кишек, Францишку Жералдеш и Адерлан Сантос.

Таким образом, Милан со скрипом пробился в групповой этап Лиги Европы 2020/21, жеребьевка которого состоится 2 октября.

Видео гола Салемакерса:

Видео гола Жералдеша:

Видео гола Желсона:

Видео гола Хакана Чалханоглу:

