"Тоттенхэм" выдал феноменальный матч в Лиге Европы: видеообзор игры с Маккаби Хайфа

В Лиге Европы прогремели решающие квалификационные матчи, в частности Тоттенхэм на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" обыграл Маккаби (Хайфа) со счетом 7:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.
Хет-триком в игре отметился главный бомбардир лондонцев Гарри Кейн, дубль на счету у аргентинского полузащитника Шпор Джованни Ло Чельсо, еще один гол за хозяев записал в свой актив Лукас Моура. Последний гол в игре забил Деле Алли с пенальти. В составе гостей забивали Тьяронн Шери и Никита Рукавица, который реализовал 11-метровый удар.
Видео гола Кейна (2'):
Видео гола Тьяронна Шери (17'):
Tottenham vs M Haifa | Chery (GOAL) 17' pic.twitter.com/5BNxR6dFdG
— D9INE (@D9INE_ELITE_9) October 1, 2020
Видео гола Лукаса Моуры (21'):
GOAL! Moura header, 2-1! pic.twitter.com/sW9w2Pg7R2
— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) October 1, 2020
Видео гола Джованни Ло Чельсо (37'):
GOAL! Lo Celso makes it 3-1. Ben Davies with 2 assists this evening. pic.twitter.com/FFAJe0zak3
— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) October 1, 2020
Видео второго гола Джованни Ло Чельсо (40'):
Видео гола Никиты Рукавицы (52' с пенальти):
Видео второго гола Кейна (56' с пенальти):
Видео третьего гола Кейна (74'):
Видео гола Деле Алли (90+1')
Полный видеообзор встречи будет доступен в этой статье позднее.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится завтра, 2 октября.
Ранее Телеграф сообщал о результата жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.