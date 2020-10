"Тоттенхэм" выдал феноменальный матч в Лиге Европы: видеообзор игры с Маккаби Хайфа

В Лиге Европы прогремели решающие квалификационные матчи, в частности Тоттенхэм на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" обыграл Маккаби (Хайфа) со счетом 7:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хет-триком в игре отметился главный бомбардир лондонцев Гарри Кейн, дубль на счету у аргентинского полузащитника Шпор Джованни Ло Чельсо, еще один гол за хозяев записал в свой актив Лукас Моура. Последний гол в игре забил Деле Алли с пенальти. В составе гостей забивали Тьяронн Шери и Никита Рукавица, который реализовал 11-метровый удар.

Видео гола Кейна (2'):

Видео гола Тьяронна Шери (17'):

Tottenham vs M Haifa | Chery (GOAL) 17' pic.twitter.com/5BNxR6dFdG

Видео гола Лукаса Моуры (21'):

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) October 1, 2020

Видео гола Джованни Ло Чельсо (37'):

GOAL! Lo Celso makes it 3-1. Ben Davies with 2 assists this evening. pic.twitter.com/FFAJe0zak3

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) October 1, 2020