Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: календарь и расписание матчей

В ходе недавней жеребьевки Лиги чемпионов Динамо и Шахтер узнали соперников по группе.
Киевский клуб попал в квартет G, где ему будут противостоять Ювентус, Барселона и Ференцварош, который возглавляет экс-игрок/тренер Динамо Сергей Ребров. Вице-чемпионы Украины начнут свою еврокубковую кампанию домашним матчем с Ювентусом (20 октября), а завершат 8 декабря домашней игрой с Ференцварошем.
Расписание матчей Динамо в Лиге чемпионов 2020/21
Первый тур - 20 октября:
Второй тур - 28 октября:
Третий тур - 4 ноября:
Четвертый тур - 24 ноября:
Пятый тур - 2 декабря:
Шестой тур - 8 декабря:
Горняки попали в группу B, где сыграют с Реалом, Интером и Боруссией Менхенгладбах. Начнет свой путь в ЛЧ команда Каштру гостевым матчем с Реалом (21 октября), а завершит - гостевой игрой с Интером (9 декабря).
Расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2020/21
Ранее Телеграф сообщал, что Динамо потеряло форварда перед групповым этапом.