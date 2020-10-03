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Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: календарь и расписание матчей

Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов: календарь и расписание матчей
10:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
УЕФА опубликовал расписание и календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов 2020/21.

В ходе недавней жеребьевки Лиги чемпионов Динамо и Шахтер узнали соперников по группе.

Киевский клуб попал в квартет G, где ему будут противостоять Ювентус, Барселона и Ференцварош, который возглавляет экс-игрок/тренер Динамо Сергей Ребров. Вице-чемпионы Украины начнут свою еврокубковую кампанию домашним матчем с Ювентусом (20 октября), а завершат 8 декабря домашней игрой с Ференцварошем.

Расписание матчей Динамо в Лиге чемпионов 2020/21

Первый тур - 20 октября:

  • "Динамо" - "Ювентус" (19:55)

Второй тур - 28 октября:

  • "Ференцварош" - "Динамо" (22:00)

Третий тур - 4 ноября:

  • "Барселона" - "Динамо" (22:00)

Четвертый тур - 24 ноября:

  • "Динамо" - "Барселона" (22:00)

Пятый тур - 2 декабря:

  • "Ювентус" - "Динамо" (22:00)

Шестой тур - 8 декабря:

  • "Динамо" - "Ференцварош" (22:00)

Горняки попали в группу B, где сыграют с Реалом, Интером и Боруссией Менхенгладбах. Начнет свой путь в ЛЧ команда Каштру гостевым матчем с Реалом (21 октября), а завершит - гостевой игрой с Интером (9 декабря).

Расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2020/21

Расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2020/21

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо потеряло форварда перед групповым этапом.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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